Coups de pouce pour économiser l’énergie

Porrentruy veut inciter à économiser l’énergie. Face aux annonces de pénuries d’électricité, les autorités municipales ont transmis dernièrement un tout-ménage résumant les gestes simples à adopter aux quotidiens, les mêmes que ceux communiqués par la Confédération. Mais les autorités municipales se démarquent en proposant des coups de pouce financier pour améliorer l’efficience énergétique de son commerce et de sa maison. Pour aider les commerçants, sans nuire à leur attractivité, des minuteurs seront offerts gratuitement. Les commerces pourront ainsi facilement être éteints de 22h à 6h. Pour les particuliers, Porrentruy mise sur les LED. Deux magasins de la place attribueront une réduction de 30% sur l’achat d’une ampoule de dernière génération. Une enveloppe de 10'000 francs est allouée pour ces deux mesures. Enfin, une subvention de 300 francs sera accordée aux propriétaires qui modernisent la pompe de circulation de leur installation de chauffage. Le changement permet une économie de 10% de la consommation du ménage.





En exemple

Pour montrer l’exemple, la ville va éteindre partiellement l’éclairage public de 0h30 à 5h30 jusqu’au mois de mars et ce dès la semaine prochaine dans 11 secteurs. Le centre ancien et les routes cantonales ne sont pas concernés. La conseillère municipale en charge de l’UEI, Chantal Gerber, précise qu’un test grandeur nature avait été réalisé l’automne dernier. Les autorités municipales n’oublient pas que Noël approche. Les illuminations seront donc installées, mais limitées de 17h à 22h uniquement sur les rues du 23 juin et des Baîches, ainsi qu’au Faubourg de France avec pour objectif de favoriser l’attractivité des commerces bruntrutains. /ncp