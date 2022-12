La mobilisation jurassienne autour d’Elisabeth Baume-Schneider

Jour J moins deux avant une élection peut-être historique pour le Jura. Les Chambres désigneront mercredi à Berne les successeurs de l’UDC Ueli Maurer et de la socialiste Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral. Dans le canton, les projecteurs seront braqués sur Elisabeth Baume-Schneider. Outsider face à la Bâloise Eva Herzog, la sénatrice PS franc-montagnarde a vu sa cote grimper ces derniers jours. Une accession au Conseil fédéral est désormais jugée possible par les observateurs.

L’Etat jurassien est également sur le qui-vive en vue de l’élection. Une délégation officielle de quarante personnes sera sous la Coupole mercredi, dont le Gouvernement in corpore. Les préparatifs doivent se faire quelque peu dans l’urgence. « La journée de mercredi mobilise la Chancellerie et plusieurs services de l’Etat. Et en cas d’élection d’Elisabeth Baume-Schneider, une grande fête sera organisée dans le Jura le 15 décembre. On a peu de temps pour la mettre sur pied et on s’y attèle déjà pour ne pas être pris de court au cas où », explique Julien Hostettler, délégué cantonal aux affaires fédérales.