Pierre-André Baume : « On espère avoir quelques miettes ! »

Des émotions, beaucoup. De l’appréhension, un peu. La famille d’Elisabeth Baume-Schneider a vécu un moment intense mercredi à Berne avec l’élection de la sénatrice jurassienne au Conseil fédéral. Elle était bien sûr aux premières loges, à la tribune du Palais. « C’était incroyable. Nous nous sommes regardés avec mes deux garçons, nous étions émus. Le moment où l’élection a été prononcée est difficile à décrire », témoigne Pierre-André Baume, le mari d’Elisabeth Baume-Schneider. « Elisabeth était tellement enthousiaste dans cette aventure et y a mis tellement d’énergie qu’on a commencé à y croire ».





« J’espère que nous trouverons un bon rythme de croisière »

Pour le cercle familial aux Breuleux, la vie va désormais changer. « C’est clair, on s’en est rendu compte ! Il n’y aura plus de vie de famille, je le vois comme cela. On espère avoir quelques miettes de temps en temps ! Ce sera certainement difficile au début, mais j’espère que nous trouverons un bon rythme de croisière dans quelques mois », dit Pierre-André Baume. La Conseillère fédérale franc-montagnarde, forcément, aura un pied-à-terre à Berne. « Il semble qu’elle pourra rentrer de temps en temps aux Breuleux le samedi ou le dimanche. On le pense, mais on ne le sait pas. Elle ne le sait pas non plus ! », ajoute Pierre-André Baume. Entretien à écouter ci-dessous :