« La p’tite phrase » - Le frisson d’un peuple

« Pour être clair, je chialais … »

La p’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ) revient sur la grande actu. Six jours après l’élection d’Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral et deux jours avant sa réception officielle et publique à Delémont et aux Breuleux, Cyprien Lovis évoque cette élection historique sous la forme de l’émotion collective.