Les coulisses du HCA en anecdotes et en dessins

Découvrir les coulisses du HC Ajoie, c’est ce que propose l’album HC Ajoie mon amour, 50 rires de Davos à Kloten. L’œuvre du média satirique La Torche 2.0 sort ce vendredi en librairies, créée par une dizaine de journalistes sportifs jurassiens, notamment de RFJ, et une vingtaine de dessinateurs suisses et français. C’est la période faste du HCA, entre la victoire en Coupe de Suisse en 2020 et la promotion en National League en 2021, qui a déclenché le projet, comme l’a expliqué son directeur Luc Schindelholz dans La Matinale. Le livre regroupe 50 anecdotes illustrées, dans l’intimité du HCA. Luc Schindelholz assure qu’on peut « pratiquement tout » raconter. « Joueurs, staff et entraineurs ont joué le jeu. Ils se sont lâchés, on sent qu’il y a des souffre-douleurs dans l’équipe », raconte Luc Schindelholz. « Ils ont eu beaucoup de plaisir à balancer, à tel point qu’il a fallu recouper les sources », ajoute-t-il alors que l’ouvrage révèle notamment que les choix musicaux d’Alain Birbaum sont peu appréciés par le vestiaire ajoulot ou encore que Reto Schmutz mange de la quiche aux sardines pour se porter chance. /mmi