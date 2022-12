La rue Pierre-Péquignat a retrouvé ses arbres

Fini les tilleuls à grandes feuilles

A la place des tilleuls, ce sont dix érables, chênes et charmes qui vont prendre place dans la rue Pierre-Péquignat. Les quatre premiers sont de belles factures. « Aujourd’hui, on peut être très content d’être là pour voir ceux qui sont plantés et de voir déjà qu’ils ont une forme différente de ce qui prévalait avant », indique Chantal Gerber. La taille sera plus douce qu’auparavant laissant de l’espace à ces spécimens pour se développer. Yan Pellaton, chef du service de l’UEI précise qu’ils mesurent plus de 6 mètres de haut, ce qui apportera déjà de l’ombre dès le printemps prochain. Enfin, le mélange de variétés doit éviter qu’une maladie ne décime l’ensemble de la rue. De plus, ça permet d’offrir une plus grande diversité. /ncp