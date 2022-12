Le monde en cause : un documentaire qui fait grand bruit au Royaume Uni

Ils ont fait la une de tous les journaux britanniques : Harry et Meghan sont les héros d’un documentaire de six épisodes diffusés sur Netflix. La plateforme vidéo avait annoncé des révélations fracassantes sur la vie du couple et ses relations avec la famille royale. Au final, beaucoup de bruit et de nombreux téléspectateurs, mais peu de réelles conséquences. Le sujet de notre correspondante à Londres, Elodie Goulesque :