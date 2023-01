2023, année d’élections fédérales

L’accession d’Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral peut-elle rebattre les cartes dans le Jura ? Pas certain, cet événement historique étant au-dessus de la mêlée, et donc au-dessus des partis. L’enjeu est donc de savoir si la mainmise du PS et du Centre sur les sièges fédéraux peut-être contestée par les autres formations politiques. Pour le Conseil des Etats, Charles Juillard semble tranquille pour une réélection. L’Ajoulot du Centre, vice-président du parti national, a l’expérience, le charisme et la solidité qui doivent lui permettre de poursuivre son mandat à Berne. Nouvelle venue, la socialiste Mathilde Crevoisier Crelier sera à la Chambre des Cantons depuis dix mois au moment des élections. Elle bénéficiera d’une petite prime au sortant. L’Ajoulote devra toutefois sans doute s’employer dans la campagne pour démontrer qu’elle a bien épousé la fonction de sénatrice.

C’est sans doute pour l’accession à la Chambre du peuple que le suspense sera plus grand. Jean-Paul Gschwind va s’arrêter. Le Centre devra donc trouver le bon ticket pour assurer la succession de l’Ajoulot. Le parti a les ressources pour y parvenir. Quant à Pierre-Alain Fridez, c’est le point d’interrogation. Dans ses statuts, le PS permet de faire trois mandats à Berne. L’Ajoulot les a faits. Il devrait donc passer la main, mais l’octroi d’une dérogation n’est pas impossible. Le débat pourrait s’engager chez les socialistes, qui ont eux aussi les ressources pour apporter du sang neuf au National. Voilà pour ce qui est des quatre sortants sous la coupole.

Difficile à ce stade d’être au fait des ambitions des uns et des autres. Avec le faible temps de Mathilde Crevoisier Crelier aux Etats et les sièges à repourvoir au National, sans doute que les partis voudront se mêler à la lutte. A droite, il ne serait pas improbable de voir le PLR et l’UDC faire cause commune pour ces prochaines élections fédérales. Si ces formations s’entendent et qu’elles trouvent les bonnes personnes, elles ne feront en tout cas pas de la figuration. A gauche, les Verts et leurs alliés CS-POP voudront certainement se lancer pour défendre la cause environnementale, climatique et énergétique. Reste à voir les intentions du PCSI et des Verts libéraux qui forment un groupe au Parlement jurassien. Dernier paramètre à prendre en compte : la représentation géographique. Les quatre sièges du canton sont aujourd’hui occupés par des Ajoulots. Vadais et Franc-Montagnards pourraient donc militer pour un rééquilibrage.