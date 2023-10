Gabriel Voirol : « une génération sacrifiée » au PLRJ

Le président ad intérim du PLRJ estime qu’il faut s’interroger sur la stratégie qui consiste à multiplier les listes. « Il faut peut-être davantage axer sur deux personnalités qui sont prêtes à assumer la fonction », indique Gabriel Voirol. Le Bruntrutain admet également « des problèmes de recrutement » et estime que la génération des cinquantenaires a été « un peu sacrifiée » au sein du parti. Il admet qu’il faudra beaucoup de travail pour profiler des jeunes candidats et « espère pouvoir y arriver pour les prochaines échéances », tout en sachant que tout doit être réfléchi à « une échelle de moyenne à longue distance ». Le PLRJ dispose toutefois de peu de temps puisque les élections cantonales se profilent en 2025 et que son ministre Jacques Gerber a d’ores et déjà annoncé qu’il ne se représenterait pas. /rch-fco