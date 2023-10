Commentaire : la marche du Jura vers la normalisation

Longtemps, le Jura a été considéré comme l’enfant terrible de la famille fédérale. Il s’ingéniait même à cultiver cette image de canton anticonformiste, frondeur, « unschweizerisch » pour utiliser une expression alémanique. Deux faits intervenus en moins d’un an montrent que tout cela appartient au passé et que ses derniers soubresauts semblent relever davantage de l’anachronisme – voire du folklore - que de la marque de fabrique. Le premier, c’est l’accession d’Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral en décembre dernier. Une Jurassienne parmi ceux que l’on appelle les Sept Sages, voilà qui marquait un nouveau pas vers la normalisation du Jura. Le second fait, c’est donc l’élection de l’UDC Thomas Stettler au Conseil national. Une élection qui ne relève plus totalement du concours de circonstances comme celle de Dominique Bättig en 2007. Elle tient, certes, à la personnalité du nouvel élu mais elle s’inscrit aussi dans une forte poussée de son parti au niveau national. Le Jura, longtemps rétif aux idées de l’UDC pour des considérations historiques mais aussi idéologiques, ne fait donc plus exception. Les pères fondateurs d’un canton qui se voulait ouvert et progressiste ne doivent pas en revenir. Le Jura est ainsi devenu un canton semblable aux autres. Souhaitons-lui, tout de même, de ne pas devenir totalement comme les autres…