Thomas Stettler : « J’y ai cru du début à la fin »

Un réveil avec la banane pour Thomas Stettler. Le nouveau conseiller UDC a passé une soirée inoubliable dimanche, après avoir après élection sous la Coupole fédérale : « On a bien fêté », a-t-il déclaré lundi matin dans La Matinale sur RFJ. Revenant sur son élection qui a parfois été décrite comme une surprise, l’agrarien a tempéré : « D’autres ne l’ont pas cru, moi j’y ai cru du début à la fin ». Si Thomas Stettler a été élu à la Chambre du peuple, il est bien conscient d’être redevable au PLR, car l’apparentement de droite a porté ses fruits et barré la route à Gauthier Corbat et au Centre : « Je dis merci aux électeurs du PLR. Je serai à leur disposition et à leur écoute », assure le nouveau conseiller national.