Pierre Steulet : « Les radios régionales sont le parent pauvre du projet »

Il y a un risque de monter les médias les uns contre les autres. La crainte de Pierre Steulet, patron du groupe BNJ qui dirige les radios RJB-RTN-RFJ, au lendemain de la publication par la Commission fédérale des médias (COFEM) d’un projet de changement du système. Cette dernière, composée d’experts, propose que les radios, télévisions, journaux et plateformes en ligne de Suisse soient mis sur un pied d’égalité. Pour obtenir de l’argent public, les médias devraient remplir certaines exigences, mais les actuels aides à la presse et mandats de service public des radios et télévisions privées disparaîtraient. « On jette un pavé dans la marre, et j’ai le sentiment qu’il est empoisonné », réagit Pierre Steulet, pour qui le « changement proposé ne tient pas compte de certaines réalités du monde médiatique ».