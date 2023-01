Karine Pelletier Veya nouvelle vice-rectrice à la HEP-BEJUNE

Karine Pelletier Veya sera, à compter du 1er août 2023, la nouvelle vice-rectrice en charge des formations au sein de la HEP-BEJUNE. La Biennoise d’adoption, 43 ans, a été nommée dernièrement par le Comité stratégique de la Haute école pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Elle succédera à Julien Clénin et aura sous sa responsabilité les trois filières de formation initiales (primaire, secondaire et en pédagogie spécialisée) ainsi que la formation continue et postgrade. Chargée d’enseignement à la HEP-BEJUNE depuis 2007, Karine Pelletier Veya est actuellement responsable de la pratique professionnelle pour les cantons de Berne et du Jura ainsi que membre de l’équipe de direction et du comité de programme de la filière de formation secondaire. /comm-jpi