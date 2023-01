Un Jurassien à la tête des philatélistes suisses

La Matinale se plonge dans des collections de timbres … Pour la première fois, un Jurassien préside la Fédération des sociétés philatéliques suisses. Le Delémontain Roberto Lopez a pris le 1er janvier la tête de la faîtière vieille de plus de 100 ans. Il était l’invité de La Matinale ce vendredi. Sa passion pour les timbres s’est déclarée à l’enfance. A la tête de la Fédération, c’est principalement la promotion de la philatélie et le rafraîchissement de son image qui occupera Roberto Lopez alors que la relève se fait attendre. Celui qui est aussi membre du club du club philatélique de Delémont et environs affirme que le Jura est bel et bien une terre de philatélie. /mmi