Augmenter les impôts dans le Jura ? Le CS-POP l’envisage

Le CS-POP Jura estime qu’une augmentation de la quotité d’impôt de 0,5% « ne doit plus être un tabou » dans le Jura. Cette mesure permettrait, selon lui, de limiter les mesures envisagées dans le Plan équilibre 22-26 de l'Etat, notamment celles qui touchent au domaine du social. Dans un communiqué transmis mercredi soir, le CS-POP Jura indique que cette mesure permettrait à l’Etat d’engranger quelque 4,5 millions de francs, le tout « sans impacter énormément les revenus imposables de moins de 50'000 francs », selon René Grossmann, membre du comité du parti. Aussi, les militants ont envisagé la possibilité de replafonner vers le haut les espaliers de la quotité d’impôt, là encore dans le but de taxer davantage les revenus les plus élevés. S’appuyant sur un rapport publié dernièrement, René Grossmann souligne que 44% des fortunes personnelles en Suisse appartiennent à 1% de la population, ce qui est, selon lui, « complètement disproportionné ».

Toujours dans son communiqué, le CS-POP Jura assure que des manifestations et actions auront lieu cette année « pour soutenir la population, son pouvoir d’achat, sa dignité et ses droits ». /mle