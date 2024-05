Christophe Schaffter : « Tant mieux s’il y a encore des jeunes révolutionnaires ! »

C’était l’actualité politique du week-end en Suisse : un Parti communiste révolutionnaire est né. Plus de 300 personnes ont pris part au congrès de fondation à Berthoud. Cette nouvelle formation estime que la Suisse a besoin du vrai marxisme pour lutter contre le capitalisme. Elle compte aujourd’hui 320 membres fondateurs et a l’ambition de doubler le nombre d’adhésions d’ici un an.

Le Parti communiste révolutionnaire pourrait s’implanter dans le Jura (on dénombre actuellement trois membres). En attendant, la gauche radicale dans le canton est à ce jour représentée par le CS-POP, qui a deux élus au Parlement. Le député Christophe Schaffter voit d’un bon œil l’avènement du PCR. « J’appréhende cette venue avec grand bonheur, beaucoup d’intérêt et de curiosité. C’est une bonne nouvelle. Tant mieux si, en 2024, il y a encore des jeunes révolutionnaires ! On a besoin de jeunes qui s’engagent, qui provoquent. C’est comme ça qu’une société avance », nous a confié l’avocat delémontain.