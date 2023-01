Le monde en cause : un million de Français manifestent contre la réforme des retraites

La mobilisation a été forte en France jeudi contre la réforme des retraites. Plus d'un million de manifestants ont été recensés sur l'ensemble du territoire, selon le ministère de l'Intérieur. Des grèves ont touché de nombreux secteurs et des cortèges ont eu lieu dans plus de 200 villes. Dans l'Est, 7’000 personnes étaient réunies à Mulhouse, 2000 à Belfort, mais il y avait aussi du monde Strasbourg, par exemple, où notre correspondante en France, Stéphanie Wenger, a recueilli des témoignages de salariés très différents, tous opposés à la réforme. Reportage :