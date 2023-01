Julien Berthold, premier citoyen de Moutier

Julien Berthold sera accompagné au perchoir par Bastien Eschmann (Le Centre, premier vice-président), Benoit Marchand (Moutier à Venir, deuxième vice-président), Pauline Weiss-Champion (PSA, scrutatrice) et Enzo Dell'Anna (RPJ, scrutateur).





Sur le fond, et non pas sur la forme

Très protocolaire, cette première séance n'aura pas offert au public de grands débats. Tout au plus retiendra-t-on l'appel lancé par Benoit Marchand, membre de Moutier à Venir, en début de séance. « Notre parti a obtenu le soutien des électeurs réticents au transfert de notre ville dans le Jura, mais aussi de celui de personnes de tous bords qui s’inquiètent des modalités de ce transfert et de l’état de nos finances. Nous espérons que nos débats seront constructifs et que les divers projets proposés seront acceptés ou refusés simplement car ils seront jugés bons ou mauvais, et non parce qu’ils proviennent d’un camp ou de l’autre. »





Des nouvelles de la piscine

A l'heure des questions orales, Francis Pellaton (Moutier à Venir) a demandé des nouvelles de la procédure en cours suite à l'important dépassement de crédit lors de la rénovation de la piscine. Pour rappel, des frais supplémentaire représentant plus de 20% du crédit initial avaient été constatés, soit près de 400'000 francs. Le conseiller municipal Valentin Zuber, responsable du dicastère concerné jusqu'à la fin de l'année dernière, a rappelé qu'un audit externe avait été commandé en 2019. Sur la base de ce dernier, l'exécutif a accepté d'endosser une part des responsabilités. Il rejette toutefois l'autre sur les entreprises engagées dans le projet, notamment les deux architectes. « Une conciliation est en cours. Si elle ne devait pas aboutir, il est possible qu’une procédure soit intentée en justice », a-t-il informé. /oza