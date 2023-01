« La p’tite phrase » - Papillons pour toujours

« C’est vraiment une grande émotion... Je les vois encore comme quand ils étaient petits. »

La p’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ) file à Corban, village des Papillons, célèbre chœur d’enfants qui a papillonné à travers la région et le pays entre 1976 et 2001 sous l’impulsion de Bernard et Jacqueline Koller, couple d’enseignant du village. Plus de vingt ans après les dernières notes, ces enfants devenus grands ont reformé le chœur, l’espace d’un week-end souvenir auquel a assisté Cyprien Lovis.