UniHub devient Univers

Fini Unihub, place à Univers. Le projet retenu dans le cadre du concours d'architecture pour le futur bâtiment de l’Université de Neuchâtel a été dévoilé lundi en fin d’après-midi à la Cité des étudiants. Le jury, composé d’architectes, mais aussi de représentants du Canton, de la Ville de Neuchâtel et de l’université, a retenu le travail du bureau Berrel Kräutler Architekten de Zurich, sur les 53 déposés. Le projet lauréat, de forme carrée et comprenant un rez-de-chaussée et quatre étages, répond aux attentes en matière d’espaces, de modularité et de développement durable. Le nouveau bâtiment, d’une surface de 8'000 m2, comprendra des salles de cours, un grand auditoire d’une capacité de 700 personnes, un learning center, des espaces administratifs et une cafétéria. Benjamin Pannatier, du bureau Berrel Kräutler Architekten, explique qu’il était important de ne pas orienter le bâtiment vers le lac, mais de le rendre accessible de tous les côtés, raison pour laquelle la forme carrée s’est imposée. Pour rendre le bâtiment le plus durable possible, le bois a été privilégié.