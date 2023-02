La solidarité ajoulote rejoint la Turquie

Deux camions partent de Porrentruy pour la Turquie. L’action de solidarité portée par la municipalité et les communautés turque et syrienne a pris fin jeudi matin avec le départ des deux véhicules. Ce sont 1500 cartons de vivres et d’habits qui ont été chargés. Pendant trois jours, des bénévoles ont trié et empaqueté l’ensemble de la marchandise qui devrait parvenir d’ici trois jours dans trois villes sinistrées par le violent séisme du 6 février. Des associations caritatives pendront le relais sur place pour distribuer cette aide. /ncp-comm