Un plan d’économie « déloyal » pour l’agriculture

Ces coupes fédérales viennent s’ajouter à celles proposées par l’État jurassien dans son Plan équilibre 22-26 et sont susceptibles de fragiliser encore davantage le secteur primaire : « C’est difficile de vivre de l’activité primaire. On a l’impression de devoir en faire toujours plus avec toujours moins. On a besoin de ce soutien. Il y a des demandes de la population envers l’agriculture afin d’atteindre certains objectifs et d’offrir des prestations, notamment en termes de durabilité. Cela a des surcoûts pour les agriculteurs, pour les producteurs jurassiens notamment, et si on ne se donne pas les moyens d’atteindre ces objectifs, tout le monde sera perdant, l’agriculteur dans son revenu, tout comme le consommateur. On voit que dans d’autres domaines, lorsqu’il y a des objectifs supplémentaires, comme dans l’armée, les transports ou la formation, on déploie un budget supplémentaire, alors qu’on fait toujours avec le même budget dans l’agriculture », poursuit François Monin. /comm-emu