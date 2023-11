Le revenu des paysans a chuté de 6,3%

Dans les supermarchés, les prix des denrées alimentaires ont pourtant bien augmenté pour le consommateur, ce qui creuse encore l’écart et relance de plus belle le débat sur la juste rétribution. « L’inflation sur les denrées alimentaires s’établit à 3,3% entre octobre 2022 et octobre 2023. Or, sur la même période, le prix des produits agricoles n’a augmenté que de 1%. C’est pour cela que nous renouvelons notre appel à une juste répartition de la valeur ajoutée », martèle l’ancien directeur d’Agrijura.







Le Jura dans la tendance nationale

Si ces moyennes sont nationales, l’agriculteur jurassien peut cependant s’identifier à ces chiffres, la tendance étant grosso modo similaire dans la région. « Une nouvelle baisse du prix indicatif du lait est annoncée au 1er janvier, ce qui touche particulièrement le Jura. Le marché des céréales touche aussi la région. La situation est en revanche un peu meilleure dans le Jura pour la viande. Mais l’agriculture jurassienne est dans la tendance nationale », confirme Michel Darbellay.