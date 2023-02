Moutier : une hausse « transitoire » d’impôts devant le peuple

« Le découvert au bilan de la Ville de Moutier est de 2,9 millions de francs ». Pascal Eschmann, conseiller municipal en charge de l’urbanisme, de l’environnement et des finances a d’emblée détaillé mardi les raisons qui font que la population prévôtoise devra se prononcer le 12 mars sur une hausse de la quotité d’impôts. Actuellement fixée à 1,94, elle passer à 2,04 en cas d’acceptation.

Les autorités de Moutier sont contraintes d’effectuer ce changement, explique Pascal Eschmann, en raison de la législation cantonale bernoise. La commune a présenté, ces trois dernières années, des déficits. C’est trop, selon les règlements cantonaux qui obligent, après trois exercices qui se sont terminés dans le rouge, de présenter un bilan positif. Des mesures d’économies ont déjà été entreprises, mais une hausse des impôts reste malgré tout nécessaire. Cette dernière permettra à la commune de dégager 779'000 francs supplémentaires et de tabler sur un bénéfice qui permettrait d’éponger la dette. Reste qu’une augmentation de la quotité doit impérativement passer devant la population. En cas de refus, Pascal Eschmann explique que les autorités devront revoir rapidement leur plan et le soumettre à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) pour validation, et ce, d’ici fin juin :