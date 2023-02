Un terrain pour la chaufferie prévôtoise

Le délégué à l'économie piqué à vif

La séance du Conseil de ville de lundi soir aurait pu s'achever en à peine plus d'une demi-heure. Il aura fallu attendre les questions orales pour lui donner un peu plus de substance. Grégory Mosimann (RPJ) et Daniel Heizmann (PSA) ont profité de la tribune pour revenir sur les propos du délégué à l'économie de la ville de Moutier dans un récent article du Quotidien jurassien. Appelé à se prononcer sur le déclin démographique de la cité, Jacques Stalder y avait tenu des propos pour le moins pessimistes, accusant notamment la Question jurassienne. « C’est cette même personne qui doit convaincre les industries et les commerces de venir s’installer à Moutier ! Quel crédit peut-il avoir en tenant un pareil discours ? », s'est insurgé Daniel Heizmann, lequel s'est évertué à prouver que bien d'autres communes de la région connaissaient une situation similaire sans que l'on puisse mettre la faute sur la politique.

Valentin Zuber, conseiller municipal en charge de l'économie, a volé au secours de son délégué, reconnaissant toutefois des déclarations « maladroites et sorties de leur contexte ». Le maire de Moutier Marcel Winistoerfer en a profité pour rappeler que les employés de la commune ainsi que les élus devaient être les premiers ambassadeurs de la ville. « Nous ne devons pas nier les faits. Les raisons de ce déclin sont multiples, certaines résultent simplement de l'évolution de la société. Mais Moutier est une ville où l’on se sent bien. Nous viendrons au mois de juin devant le Conseil de ville avec des propositions pour améliorer la situation. Toutes les idées sont bonnes à prendre », a-t-il lancé.





Une opportunité pour le Forum de l'Arc ?

Autre question qui touche aussi au rayonnement de la ville de Moutier : l'avenir du Forum de l'Arc. Jonas Girardin, du Rauraque, s'est intéressé à la démolition annoncée de la Halle des Expositions à Delémont. Le jeune élu y perçoit une opportunité pour la cité prévôtoise, qui sera la seule commune jurassienne à disposer d'un espace d'exposition vaste et fonctionnel. « Il va de soi que des réflexions seront menées », lui a assuré Valentin Zuber. Un processus conduit par la société anonyme qui gère le Forum de l’Arc, dans laquelle les autorités prévôtoises disposent d’un siège. /oza