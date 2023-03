Le kiosque du Pré de l’étang tire sa révérence face au projet des Bennelats

La place des Bennelats pourrait changer de visage très prochainement. Si les citoyens acceptent un crédit de 2,4 millions de francs dimanche 12 mars, ce secteur sera dédié davantage aux loisirs et à la détente. C’est une nouvelle clientèle qui devrait donc fréquenter les lieux, ce qui réjouit les commerçants aux alentours, sauf pour le kiosque qui sera simplement démonté. Puisque la route ne devrait plus passer à proximité immédiate, l’enseigne Valora ne souhaite plus exploiter le point de vente. Après 30 ans au kiosque du Pré de l’étang, sa gérante a donc dû licencier ses 6 employés. Et pourtant Rachèle Voisard ne se voit pas travailler ailleurs. « Déjà toute petite, quand maman allait nous acheter des petits magazines et des petits bonbons, je me disais toujours : j’aimerais travailler là. »