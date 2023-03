Moutier pourrait retrouver son marché

La balle est désormais dans le camp de la Municipalité qui est appelée à apporter son aide notamment pour la fermeture de la route, la mise à disposition des bancs, les inscriptions, le nettoyage et la couverture d’assurance.





Commerçants séduits par l'idée

L’engouement est déjà présent du côté des commerçants. Selon Catherine Zahno, environ huit commerçants ont déjà répondu favorablement et se disent prêts à prendre part à cette aventure. Dans un premier temps, les produits alimentaires tels que fruits, légumes, viande, fromage et vins seraient proposés. Des formules ponctuellement plus étoffées avec des trocs de vêtements ou de l’artisanat sont aussi envisagées. Le but, pour le PCSI, serait de pouvoir vivre la première édition du marché prévôtois après Pâques. /nme