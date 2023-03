Évolution dans la gestion des conflits à l’UniNE

Se tourner à l’interne pour trouver du soutien, c’est désormais possible à l'Université du Neuchâtel. Du moins, c’est en ce sens que le règlement pour la prévention et la gestion des conflits au sein de la communauté universitaire a été révisé le 1er mars dernier. L’UniNE entend faire évoluer la manière dont les conflits sont gérés. Par exemple, un soutien pour les personnes qui en ressentent le besoin peut désormais être trouvé à l’interne. Avant, seul un médiateur externe à l’université était mandaté pour fournir son aide. « Les garanties de confiance, d’indépendance et de confidentialité restent les mêmes », assure le Secrétaire général de l’Université de Neuchâtel, Fabian Greub. Certains étudiants estiment que les personnes internes, plus au courant du fonctionnement de l’Université, peuvent apporter de meilleures solutions en cas de problèmes. Fabien Greub, Secrétaire général de l’Université de Neuchâtel.