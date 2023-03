L’économie touristique en point de mire à Porrentruy

Retour aux affaires pour les conseillers de ville à Porrentruy. Après la séance constitutive, il est de temps de passer ce jeudi soir à la première séance de travail. Le Conseil de ville sera toutefois allégé avec au programme des réponses à des questions écrites et deux motions qui ont à trait au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy. C’est une mise en bouche pour un début de législature, selon Philippe Eggertswyler. « Les choses doivent se mettre en place. On est une belle équipe au niveau du Conseil municipal, on met gentiment les pièces du puzzle en place et on espère réaliser nos différents projets », indique le nouveau maire. Même si la situation financière de Porrentruy n’est pas réjouissante, le Bruntrutain ne compte pas faire le pompier en éteignant les feux avec l’argent qui reste. Philippe Eggertswyler rappelle que Porrentruy a beaucoup investi ces dernières années, « on va devoir baisser la voilure par rapport aux dépenses publiques ». Le maire précise que « le Conseil municipal a des réseaux et travaille avec les investisseurs, avec ces gens qui croient en notre ville ».