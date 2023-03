Parler d’énergie avec les SID sans bouger de chez soi

Les Services industriels de Delémont (SID) se connectent pour discuter d’énergie. Dès le mardi 28 mars, les SID mettent sur pied des vidéoconférences. Ces rendez-vous en ligne se tiendront à 20h lors de chaque dernier mardi du mois et seront organisés tout au long de l’année. Ils dureront au maximum une heure avec 45 minutes de conférence et 15 minutes de questions-réponses, précisent ce mardi les SID dans un communiqué. Le chef de service des SID, Michel Hirtzlin, et différents spécialistes présenteront les conférences virtuelles et répondront aux interrogations des citoyens. La 1re discussion portera sur la production photovoltaïque. Le rendez-vous suivant, le 25 avril, se penchera sur les défis dans le domaine de l’eau potable. Les inscriptions aux vidéoconférences s’effectuent sur le site internet des SID. Il est ensuite possible de proposer des thèmes et de poser des questions qui seront traités lors d’une prochaine rencontre en ligne. /comm-nmy