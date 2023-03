Prix attribués pour le concours d’écriture TransJura

Les résultats définitifs du concours d’écriture TransJura sont tombés. La Société jurassienne d’émulation et L’Epître annoncent ce jeudi que le jury a décidé d’attribuer le Prix TransJura à Léonie Adrover pour sa nouvelle « La cause du décès ». Pierre Crevoisier a lui reçu le Prix de l’écriture avec « La promesse du mélèze ». Les participants devaient fournir un texte de maximum 20'000 signes relevant de la littérature de l’imaginaire et comprenant une ou plusieurs références identifiables au Jura historique.

Sept autres nouvelles ont retenu l’attention du jury et figureront avec les deux textes lauréats dans la publication TransJura. Nouvelles imaginaires éditées par les éditions SEJ. Leurs auteurs et autrices sont Julie Seuret, Monique Rebetez, Jean Prétôt, Reto Steffen, Estelle Dongiovanni, Alexandre Sadeghi et Caroline Toussaint.

La remise de prix et le vernissage du livre auront lieu conjointement à la Bibliothèque municipale de Moutier le 24 juin.