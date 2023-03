Une famille partagée entre le HCA et le HCC

La rivalité entre Vouivres et Abeilles s’accompagne évidemment de quelques piques. « Ah je ne vais pas le louper ! Si La Chaux-de-Fonds gagne, je vais sortir l’écharpe et le maillot », promet Anne Chèvre qui avait déjà redécoré la maison aux couleurs du HCC après le titre de Swiss League. Son époux, lui, sera moins expressif. « J’attends qu’Ajoie gagne. Je ne vais pas faire grand-chose, un seul regard suffira », lance Silver Chèvre qui est persuadé que le HCA remportera le barrage en s’appuyant notamment sur son expérience de la National League. De son côté, la supportrice du HCC pense aussi que les Ajoulots l’emporteront même si elle ne renonce pas à un miracle. Quoi qu’il en soit, le couple vivra avec passion le barrage entre les Vouivres et les Abeilles. Et même si les membres de la famille Chèvre ne portent pas les mêmes couleurs, ils sont d’accord sur un point : que le meilleur gagne. /nmy