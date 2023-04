La jeunesse se mobilise à Porrentruy

Âgés de 14 à 25 ans, ils veulent faire bouger Porrentruy. La commission de la jeunesse a été constituée fin mars. Elle est composée de cinq membres affiliés aux partis et de six jeunes, qui ont été élus à bulletin secret lors d’une assemblée. Réunis à l’Espace-jeunes, ils étaient une vingtaine sur les 700 courriers transmis. L’âge pour intégrer cette commission a été relevé à 25 ans. Mais ce sont surtout des plus jeunes qui se sont montrés enthousiastes. Isis Schoolenberg, une lycéenne de 16 ans, en fait désormais partie, ce qui l’a motivé : « donner de nouvelles idées dans la ville ».

Participer à la vie de la commune, c’est aussi la principale motivation de Célien Frainier. Pendant cette législature, cet apprenti dessinateur en architecture souhaite améliorer la cohésion entre les jeunes bruntrutains, en leur offrant un espace pour eux. Quant à Isis Schoolenberg, elle souhaite augmenter le nombre d’arrêts du Noctambus à Porrentruy, ce transport en commun qui sillonne les routes jurassiennes le week-end pendant la nuit. Autant de pistes de changements qui sont directement liées à la jeunesse. Preuve en est que les plus jeunes citoyens de Porrentruy peuvent apporter des idées pour la politique communale. Selon Célien Frainier, « on ne pense pas la même chose. On sent qu’il y a un décalage, c’est normal puisque ce n’est pas la même génération ».

Les précédentes commissions de la jeunesse avaient porté la création d’une salle d’étude, offert de l’eau pendant la Braderie ou encore participé à la journée des aînés. /ncp