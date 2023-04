Le monde en cause : un quotidien aussi bouleversé en Transcarpathie

Le son des sirènes fait désormais partie de leur quotidien. Après plus d'une année de guerre, la vie de nombreux Ukrainiens se trouve bouleversée. En Transcarpathie, une région de l’Ouest du pays coincée entre la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie, les bombardements se font rares, mais le quotidien des habitants est malgré tout chamboulé. Sacha Lypchei travaille pour le département de l'éducation et de la formation à la mairie de la ville de Khoust. Notre confrère de Radio Fribourg, Vincent Dousse, a pu recueillir son témoignage. Il nous parle notamment du nouveau quotidien de cette région entre accueil des réfugiés et sirènes fréquentes.