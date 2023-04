Delémont’BD schtroumpf sa nouvelle affiche

Delémont’BD présente une affiche pleine de Schtroumpfs. L’œuvre est signée par l’auteur normand Tebo, qui est le premier autorisé à imaginer un ouvrage original avec les Schtroumpfs, précisent les organisateurs dans un communiqué. Captain Biceps et Raowl, deux héros fétiches à l’auteur, sont également présents sur le dessin. Titeuf fait aussi une apparition en guise d’hommage à Zep, son complice de longue date.

L’évènement, dont Tebo est l'invité d'honneur, se déclinera en deux volets à l’image des deux éditions précédentes : la partie festive aura lieu du 16 au 18 juin avec l’accueil de plus de 50 auteurs internationaux et suisses et plus de 60 rencontres, projections et ateliers. La partie nommée « Les Jardins du dessin » se tiendra quant à elle du 9 juin au 13 août et présentera près de 25 expositions de bandes dessinées et de dessins de presse réparties dans toute la vieille ville de Delémont.

La programmation complète du festival sera révélée le 16 mai prochain. Les sélections des ouvrages concourant pour les prix du Meilleur album de bande dessinée suisse et de la Meilleure première œuvre de bande dessinée suisse seront présentées le 25 avril prochain. Retrouvez toutes les informations concernant Delémont’BD sur le site officiel. /comm-jad