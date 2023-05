La Maison de l’enfance inaugurée à Porrentruy

La Maison de l’enfance à Porrentruy accueille les petits et les grands samedi matin, lors d’une porte ouverte. La nouvelle aile du bâtiment de la rue Tarascon est opérationnelle depuis octobre. Les derniers petits pensionnaires sont arrivés en février. Le nouveau complexe a permis de rapatrier l’ensemble des 330 enfants sur le même site, qui devrait coûter environ 7 millions de francs. Cette configuration simplifie donc le travail de la septantaine de collaborateurs et ravit les petits pensionnaires. Le directeur de la Maison de l’enfance suppose que le visiteur sera « surpris par le côté naturel des locaux et la praticité ». Nicolas Zahno donne l’exemple des petites toilettes à hauteur de pot pour favoriser l’autonomie de l’enfant. Sur les 1700 m2 à disposition dans la nouvelle aile, un espace sort de l’ordinaire : la salle de motricité. Accessible par tous les groupes d’âge, elle propose une piscine à boule, un mur de grimpe, des espaliers, des tapis, mais encore des crochets au plafond pour y suspendre des jeux. Autant d’éléments qui séduisent les jeunes sportifs.

L’inauguration officielle de la Maison de l’enfance de Porrentruy se déroule vendredi soir et la porte ouverte se tient samedi de 9h à midi.