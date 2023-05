Un nouveau prix pour Elisa Shua Dusapin

Une première œuvre pour la jeunesse et un premier prix pour Elisa Shua Dusapin. L’auteure jurassienne a remporté ce samedi le Prix du livre jeunesse. Une récompense qu’elle partage avec Hélène Becquelin, illustratrice vaudoise, avec qui elle a publié l’année dernière la bande dessinée Le Colibri aux éditions genevoises La joie de lire.





Evoquer beaucoup sans tout dire

Le Colibri raconte les transitions significatives de la vie d'un adolescent. « La complémentarité entre les dialogues très justes d'Elisa Shua Dusapin et les images à la fois douces et percutantes d'Hélène Becquelin permet d'évoquer beaucoup de choses sans tout dire, de sorte que le jeune public est invité à remplir les blancs du texte avec ses propres pensées », explique le jury dans un communiqué.

Le prix, d’un montant de 10'000 francs, est remis ce samedi à Soleure par l’Institut suisse jeunesse et médias, l’Association suisse des libraires et éditeurs et les Journées littéraires de Soleure. Cette année, le jury a dû choisir parmi plus de 120 titres provenant de 75 éditeurs. /ATS-mmi