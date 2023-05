Des chantiers qui perturbent les usagers de la route aux Bennelats

« Je reconnais que ça occasionne énormément d’inconvénients ». Le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler est conscient que la circulation n’est pas aisée à la place des Bennelats. Entre les travaux de la rue Pierre-Péquignat au niveau de l’Hôtel de ville, la réfection de la place, acceptée en votation en mars, et la construction de la Maison de santé, il est difficile pour les piétons de traverser cet axe très fréquenté qui relie la gare au Centre Esplanade et à la vieille ville. En l’absence de trottoir, celui aux abords du Bacavoine étant interdit d’accès, les passants marchent entre les machines de chantier et les barrières. Philippe Eggertswyler rappelle que cette route est en zone 20. Les piétons ont donc la priorité sur le trafic routier. Mais il convient que des adaptations devront être menées pour améliorer la situation sur la place des Bennelats. Le maire de Porrentruy demande « un peu de patience » aux Bruntrutains : « quand tout sera terminé, ça va vraiment amener une plus-value ». Le chantier de la Maison de santé doit s’achever cet automne, tout comme la première phase de la réfection de la place des Bennelats.