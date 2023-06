Le CLFM « a retrouvé une sérénité à la gouvernance »

L’établissement taignon qui emploie actuellement une soixantaine de personnes a aussi dû faire face à un chamboulement au sein de ses effectifs. Selon les départements, la part de nouveaux collaborateurs atteint entre 60% et 90%. « Les années de crise ont laissé des cicatrices », explique Michaël Joly qui a pu, avec les membres du CA et de la direction, s’appuyer sur divers outils afin de mieux encadrer les coûts engendrés par l’exploitation du CLFM. L’objectif étant d’atteindre un déficit supportable pour les communes franc-montagnardes qui sont actionnaires du Centre de Loisirs et qui ont à endosser les pertes financières réalisées par l’institution. /nmy