Le CLFM enregistre une perte record

Jamais, depuis son inauguration en 1987, le Centre de Loisirs des Franches-Montagnes (CLFM) n’avait connu une telle perte. Réunis en assemblée générale jeudi soir à Saignelégier, les actionnaires de l’établissement taignon ont approuvé les comptes 2022/2023 qui bouclent sur un déficit de 1,37 million de francs alors que le budget prévoyait un manque à gagner d’un peu moins de 1,3 million. Plusieurs raisons expliquent ce résultat rouge vif, notamment les turbulences des dernières années liées aux changements de directeur du CLFM. « Il y a eu des départs nombreux aux niveaux des cadres et du personnel avec des équipes qu’il faut reconstruire, relève Michaël Joly. Une autre raison est l’application de certaines mesures organisationnelles conseillées par l’audit externe », poursuit le président du Conseil d’administration (CA). Autre point rouge qui tire les comptes vers le bas, le restaurant qui accuse une perte de plus de 240'000 francs. Son responsable arrivé l’an dernier, Roger Sommer, a d’ailleurs donné sa démission et rendra son tablier après la saison estivale. La nouvelle halle de gymnastique a, elle, bouclé sur un déficit de 185'000 francs.