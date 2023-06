Les vestiges de la « Porte de la Bussière » découverts à Porrentruy

Les vestiges de fondations d’une des portes médiévales fortifiées de Porrentruy ont été mis au jour. Ils ont récemment été découverts par la Section d'archéologie et paléontologie du canton du Jura à l’occasion des travaux de génie civil actuellement en cours pour le renouvellement des conduites souterraines à la rue du 23-Juin. Ces restes appartiennent à la « Porte de la Bussière », qui avait été détruite au 19e siècle, selon un communiqué transmis lundi.

L’ancien plan de la ville de Porrentruy démontre que cette rue était à l’origine fermée par deux portes fortifiées. Il avait été relevé en 1752 et conservé au Musée de l’Hôtel-Dieu. L’emplacement de la porte plus ancienne, dite « à la Guille » ou « de la Tuilerie », est matérialisé par la voûte traversant la chaussée, encore visible aujourd’hui. La deuxième porte, construite probablement vers 1390 pour intégrer la source de la Beuchire dans l’enceinte fortifiée, a été complètement supprimée vers le milieu du 19e siècle. Les vestiges découverts confirment les indications fournies par les plans et les dessins anciens. Les fondations massives construites en pierre de taille observées au fond de la tranchée de génie civil, correspondent sans doute à l’emplacement de la porte. Le plan complet de l’ouvrage ne pourra toutefois pas être dégagé, les fouilles étant limitées au secteur des travaux.

Il s’agit de la deuxième découverte archéologique d’importance révélée durant ce chantier, après la documentation de deux anciennes caves datant des 15-19e siècles retrouvées à la rue Pierre-Péquignat en mars dernier. /comm-emu