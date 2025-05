Des découvertes archéologiques émergent du chantier de la future déchetterie à Delémont

Les premiers vestiges ont été découverts début avril lors des travaux de terrassement. Les fouilles ont commencé le 25 avril et devraient se poursuivre jusqu’à fin juin pour cette zone. Parmi les structures identifiées, une grande surface charbonneuse d’environ 80m2, très riche en mobilier, nécessite une fouille fine par décapages manuels successifs. « C’est une fouille qui est, de par son ancienneté, très délicate. On doit minutieusement dégager les fragments de céramique qui sont très fragiles. C’est une fouille de patience. On a déployé toutes les forces de terrain à disposition de l’archéologie cantonale, soit quatre à cinq collaborateurs, et on fait les démarches nécessaires pour renforcer l’équipe », conclut Céline Robert-Charrue Linder. /comm-emu