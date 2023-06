Un projet pour valoriser les compétences du personnel soignant de l’H-JU

L’Hôpital du Jura veut faire sa part pour appliquer l’initiative pour des soins infirmiers forts. L’H-JU a lancé il y a quelques mois un projet visant à valoriser et renforcer les compétences d’une partie de son personnel soignant. Infirmière clinicienne spécialisée, Maureen Ory a été engagée pour mettre en place et implémenter l’évaluation clinique au sein du pôle opératoire de l’établissement. Ce processus médical consiste à mesurer les signes vitaux et les symptômes du patient par le biais de divers moyens. Il s’agit de détecter rapidement les éventuelles péjorations de son état de santé.

Si certains employés ont déjà appris cette procédure lors de leur formation, l’idée est d’apporter les bases à tout le personnel soignant, que ce soit les infirmières ou encore les aides-soignantes même si les tâches seront attribuées en fonction du domaine et du champ de compétences des professionnels. « L’H-JU veut contribuer à améliorer leurs conditions de travail et leur satisfaction », explique Maureen Ory.





Améliorer la prise en charge du patient

Le fait de pouvoir établir une évaluation clinique présente plusieurs avantages. Maureen Ory explique que l’objectif est d’améliorer la qualité et la sécurité pour les patients afin d’éviter des complications. Le processus permet également de renforcer la coordination entre les différents soins et la communication entre les différents professionnels de santé. Au niveau institutionnel, « l’idée est d’augmenter l’efficacité et l’efficience, mais aussi de tenter de ne pas prolonger la durée de séjour des patients », souligne l’infirmière clinicienne spécialisée.