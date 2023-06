« On remercie ces bénévoles qui se sont donnés corps et âme / On s’est rendu compte qu’il y avait une baisse de l’engagement des bénévoles au sein des sociétés locales. »

Commentaire d’actualité de Cyprien Lovis, La p’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ) s’intéresse ce mardi aux nombreuses manifestations qui ont lieu dans la région en ce printemps 2023, et plus particulièrement à toutes ces petites mains sans lesquelles elles n’auraient pas lieu : les bénévoles !