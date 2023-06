« La p’tite phrase » - L’envol des Papillons

La p’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ) termine déjà sa 4e saison en ondes. Commentaire d’actualité diffusé à partir d’un propos entendu sur RFJ, ce rendez-vous évoque chaque semaine un sujet d’actualité jurassienne. Pour le dernier mardi avant la pause estivale, Cyprien Lovis propose un best of et son choix s’est porté sur le retour sur scène du chœur des Papillons de Corban fin janvier à Vicques.