La Cité médiévale n’a jamais aussi bien porté son nom

« J’ai rongé mon frein pendant quatre ans. C’est un bonheur particulier parce que nous étions un peu frustrés », se réjouit Claude Jeannerat, président de l’Association Les Médiévales, alors que la fête du même nom bat son plein depuis vendredi soir à St-Ursanne. La cité médiévale va vivre jusqu’à dimanche soir au rythme des concerts, expositions, conférences et scènes de la vie quotidienne moyenâgeuse. « Pour moi, les deux points forts restent le cortège au flambeau du samedi soir et la messe solennelle du dimanche matin », affirme Claude Jeannerat. Le thème de cette édition, « Senteurs et saveurs au Moyen-Âge », a constitué un défi pour l’organisation : « Habituellement, les thèmes se rapportent à des faits historiques. C’est plus facile d’organiser des animations autour. Là, c’est un fait de la vie quotidienne du Moyen-Âge », explique le président de l’association qui espère « une participation aussi importante que lors des précédentes éditions » alors que la dernière fête avait réuni quelque 50'000 personnes en 2019. /mmi