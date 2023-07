Ripailler aux Médiévales

La ripaille est mise à l’honneur ce week-end aux Médiévales à St-Ursanne. La 13e édition de la manifestation se tient jusqu’à dimanche soir avec pour thème « Saveurs et senteurs au Moyen-Âge ». Une thématique qui appelle notamment à contrer les clichés. Non, la nourriture n'était pas uniquement grasse et peu raffinée à cette époque. « Au Moyen-Âge, on mangeait globalement sainement », explique Fabian Müllers, historien de l'alimentation présent à St-Ursanne. « Même s’il y a eu de grosses périodes de guerres, de pestes, d’épidémies, de disettes ou de famines, mais en dehors de ces épisodes catastrophes, les gens vivaient relativement bien », ajoute-t-il.