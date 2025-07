Les sociétés de Clos du Doubs attendent beaucoup des Médiévales

…qui demandent de nombreuses forces vives

Pour que la manifestation soit un succès pour les sociétés, il s’agit de pouvoir compter sur de nombreuses forces vives parmi les membres et leur entourage. « La manifestation se prépare une année à l’avance. On est entre 20 et 25 membres et, pour faire tourner la taverne des Médiévales, il nous faut 50 à 60 bénévoles de plus. C’était un peu plus facile il y a une dizaine d’années en arrière mais on a quand même réussi à boucler notre planning. On a des bénévoles qui sont là depuis 10 à 12 éditions », se réjouit Hevé Lapaire, président de la Fanfare de St-Ursanne.