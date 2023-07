Glaucal fête ses 15 ans d’existence

Accessibilité et mixité, ce sont les objectifs du Glaucal depuis ses débuts. L’association de musiciens célèbre cette année ses 15 ans d’activité dans l’ancien stand de tir de Courfaivre. Son objectif, depuis ses débuts, est de mettre en place une infrastructure qui mêle locaux de répétition et système d’enregistrement et de diffusion. Cet outil multi-usage permet à tout le monde de pouvoir l’utiliser, selon l’un des membres du Glaucal, Pascal Lopinat. Des petits concerts sont également organisés pour présenter des travaux qui sont en cours d’élaboration.