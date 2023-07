Le défilé des 2CV a commencé entre Vicques et Courrendlin

Elles sont de différentes couleurs, de différentes années, mais elles véhiculent toutes une part d’histoire. Des centaines de 2CV débarquent à partir de ce mardi entre Vicques et Courrendlin à l’occasion de la 24e rencontre mondiale des amis de la 2CV qui se tient jusqu’à dimanche. Plus de 4'000 voitures sont attendues, ainsi que 8'000 personnes sur place en permanence. C’est un véritable défi que les organisateurs sont en train de relever dans les champs jurassiens, sur une surface équivalente à une septantaine de terrains de football et qui accueille désormais tentes, WC et différents aménagements pour que les « deuchistes » se sentent comme chez eux au lieu-dit « Le Violat ». Depuis ce mardi matin à 10h, les 2CV et leurs différentes cousines débarquent dans le Jura et le ballet est incessant. « Il y a des personnes âgées, des jeunes, des familles... C’est un grand bonheur de voir toutes ces générations rejoindre notre manifestation », s’est réjoui Claude Hermans, vice-président de cette rencontre. Les conducteurs viennent des quatre coins de l’Europe, de la Finlande au Portugal, en passant par nos voisins allemands, autrichiens et français. Certains ont aussi pris la route depuis Israël pour gagner notre région. D’autres encore ont pris l’avion depuis les Etats-Unis ou l’Australie et ont loué une « deuche » en Europe pour pouvoir prendre part à cet événement.